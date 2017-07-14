Gazeteci Gökhan Kaya'ya iki ayrı davadan 2.5 yıl hapis cezası

Gazeteci Gökhan Kaya hakkında "Örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan davalar sonuçlandı.

25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen propaganda davasından 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ceza alan Kaya, iki yıl boyunca da denetime tabi tutulacak.

55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaya hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle 11 ay verildi. Her iki davada verilen hapis cezaları ertelendi.

Av. Funda Ekin: Hukukun prensipleri ihlal ediliyor

Gazeteci Gökhan Kaya'nın avukatı Funda Ekin "Bu tür davalar son zamanlarda sıkça açılıyor. Amaç sosyal medya paylaşımlarını engellemek, fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak. Dosyada hukuki bir delil yok, bilirkişi raporu yok. Polisin google taramasına dayalı yaptığı araştırma ile ceza verildi" diye konuştu.

Verilen cezaları hukuk prensiplerinin ihlal edilmesi olarak değerlendiren Ekin, "Ben yargıçların da özgür iradeleri ile bu kararları verdiklerini düşünmüyorum. Hukuk eğitiminden geçmiş birisi bu kararları veremez. Bu sonuçlara elbette itiraz edeceğiz, temyize gideceğiz" dedi.