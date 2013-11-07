Gazeteci Erhan Merttürk: Denizli'deki o evde ben de vardım

Gazeteci Erhan Merttürk, Denizli'deki örnek üzerinden başlayan öğrenci evlerine denetim tartışmasına, Denizli'deki öğrencilik yıllarını anlatarak dahil oldu. Şehrin muhafazakar yapısının öğrencilerin hayatını nasıl zorlaştırdığını anlatan Merttürk, kadın istismarının muhafazakar toplumun içinde nasıl gizlenebildiğini gösteren bir de anısını paylaştı.

CNN Türk Televizyonu'nun Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk'ün "Denizli'deki o evde ben de vardım" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Taşınırken meraklı gözler bizi seyrediyordu. Evde kalan dört erkektik ama kızlı erkekli bir gruptuk. Terasta ders çalışır, sohbet eder, yemek yer, kağıt oynardık. Karşı apartmandakilerin en büyük eğlencesiydik. O dönem henüz dizi furyası patlak vermemişti. Apartmandakiler çekirdeklerini alır, tiyatro izler gibi bizi seyrederlerdi. Uzaydan gelmiş gibiydik onlar için… En büyük destekçimiz apartman yöneticisi emekli bir öğretmendi. Ama apartmanın geri kalanı bizi hiçbir zaman benimseyemedi.

Sanki ülkenin geleceğini emanet edecekleri doktor, mühendis, avukatlar biz değildik.

Apartmanda ne olsa bizden bilinirdi. "Bu gençler" diye başlayan cümleler kuruluyordu apartman toplantılarında…

Alt katlarda oturan aşırı muhafazakar bir amca bir gün kapımızı çaldı. Öfkeliydi, köpüre köpüre konuştu, sesini yükseltti: "Çocuk yaştaki kızlar sizin kata çıkıyor. Ayıp be ayıp" dedi. O kızların bizim karşımızda "boş" olduğu söylenen daireye geldiği söyledik. İnandıramadık… Zira o daire de eczacı bir hacı amcaya aitti. O yapamazdı ama biz herşeyi yapabilecek potansiyele sahiptik. "Tövbe tövbe iftira atmayın başkasına" dedi. Bizi "yalancılıkla iftira atmakla" suçladı ve gitti…

Yıl 1998…

Mezun olduk Denizli'den ayrıldık. Bir yıl sonra aynı caddeye gittiğimizde öğrendik ki, o karşı daireye getirilen kızlardan biri intihar etmiş, 8. kattan aşağıya atlamış. Geriye de ondan sadece "artık satılmak istemiyorum" yazan buruşuk bir kağıt kalmış…

Yıl 2013…

Demek Denizli'de komşuların öğrenciye bakışında pek birşey değişmemiş…"