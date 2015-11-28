Gazeteci Erdem Gül'ün babası: Karartılmış bir Türkiye'de istedikleri gibi bir iktidarı hayata geçirmek istiyorlar

MİT TIR’larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayınlamamaları nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün babası Ziya Gül, tutuklama kararına tepki gösterdi. Baba Gül, "Oğlumun tutuklanması basına verilmiş bir gözdağıdır. Bu süreci özelikle halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması, özgür basının karartılması ve korkutulması süreci olarak değerlendiriyorum” ifadesini kullandı. “Yaşım 70 ama hâlâ bu ülkede demokrasi sorununu aşamadık” diyen Ziya Gül, “Bu tutuklamalar baskının en üst aşamaya geldiğini gösteriyor. Çünkü özgür basını susturacak, demokratik kamuoyunu susturacak, böylece karartılmış bir Türkiye'de istedikleri gibi bir iktidarı hayata geçirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Ziya Gül, “Demokratikleşmenin sokaktan geçtiğini ve bütün demokrat, aydın, demokrasiden yana olan güçlerin artık sokakta bir şeyleri tırnağıyla parmağıyla kazanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DİHA’da yer alan habere göre, Baba Gül, Türkiye'de demokrasi ve özgürleşme kavgasını çok fazla geliştiremediklerini belirterek, oğlunun bu nedenle hukuksuz bir şekilde yargılandığına dikkat çekti. Baba Gül, "Bu konuda özeleştiri vermem gerekiyor. Yaşım 70 ama hâlâ bu ülkede demokrasi sorununu aşamadık" diye önemli bir mesaj verdi.



'Tutuklamalar gerçeklerin karartılması anlamını taşıyor'



Baba Gül, "Oğlumun tutuklanması basına verilmiş bir gözdağıdır. Bu süreci özelikle halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması, özgür basının karartılması ve korkutulması süreci olarak değerlendiriyorum. Bu uygulanamaz, insan tabiatına aykırıdır. Yargının emir komuta zinciri içerisinde kararlar verip Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerini içeriye attıklarını düşünüyorum. Mahkeme hukuktan yana birkaç noktaya baksaydı bu tutuklamalar olmazdı" diyerek, tepki gösterdi.



'AKP baskıyı artırmak istiyor'



Türkiye'deki demokratikleşme kavgasının uzun bir geçmişi olduğuna işaret eden baba Gül, "12 Eylül, 12 Mart toplumu hep baskı altına almak istedi. Geldiğimiz noktada 2000'li yılların ilk evresinden bu yana baskı giderek daha da artırılmak isteniliyor. Bu tutuklamalar baskının en üst aşamaya geldiğini gösteriyor. Çünkü özgür basını susturacak, demokratik kamuoyunu susturacak, böylece karartılmış bir Türkiye'de istedikleri gibi bir iktidarı hayata geçirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



'Türkiye'de sözün kar etmediği bir süreci yaşıyoruz'



Kamuoyuna seslenen baba Gül, şu çağrıda bulundu:

"Türkiye'de söylemin artık yetmediğini, demokratikleşmenin sokaktan geçtiğini gözlüyorum. Sözün kar etmediğini, sözün çarpıtıldığı sözün karartıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu anlamda da demokratikleşmenin sokaktan geçtiğini ve bütün demokrat, aydın, demokrasiden yana olan güçlerin artık sokakta bir şeyleri tırnağıyla parmağıyla kazanması gerektiğini düşünüyorum. Geldiğimiz nokta bunu gösteriyor. Her şey karartılıyor. Bütün gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniliyor. Bunu aşabilmek sokakta verilen mücadeleden geçer. Bundan sonra asıl kavga sokakta olmalı."