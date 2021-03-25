Gazeteci Enver Aysever: Medyada arkadaşlara çağrımdır, herkes mal varlığını açıklasın

Gazeteci Enver Aysever, medya çalışanlarına mal varlığını açıklama çağrısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "adrese teslim ihale" haberleriyle gündeme gelen "okur yazarlık" atölyesine ilişkin yaptığı açıklamasında ayrıntı vermediği için ücret üzerinden karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. Aysever, "Sayın Tunç Soyer, maalesef süreci açıklamayarak kuşku yarattı" düşüncesini dile getirdi.

Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar kim neden düğmeye bastı bilmiyorum ama güne yine memleketin en önemli meselesi benim yaptığım çalışmalarmış gibi TT listesinde başladım. Sayın Tunç Soyer açıklamasında ayrıntı vermediği için girmediğim ihale, almadığım ücret üzerinden karalama kampanyası yürüdü. Sayın Soyer’i arayıp düzeltilmesini rica ettim. Halen de bekliyorum hakikatin kamuoyuna aktarılmasını. Şimdi Mudanya ilgili kampanya başladı." ifadesini kullandı.

Aysever şunları kaydetti:

"İki yıla yakın her cuma yaptığım atölye çalışmasıyla ilgili kampanya başladı. Emeğim karşılığı ayda alınan sekiz bin lira konu edildi. Kendi sosyal medya hesaplarımdan edebiyat atölye çalışmalarını zaten ben duyurdum. Mersin’de dört ay aynı çalışmayı yaptım. Benzer çalışmayı pek çok yazar, sanatçı yapmaktadır. Bu rastlantı olamaz. Tiyatrolar turnelere, festivallere katılır, ben de tiyatroda görev yaptım herkes gibi gösterilerde bulundum. Kültür sanat dünyasının üyesi olarak her çalışan gibi emeğimi aldım. Söz edilen rakamlar asla doğru değildir. Sayın Tunç Soyer maalesef süreci açıklamayarak kuşku yarattı.

Şu anda TV Kadıköy çalışanıyım görevimi sürdürüyorum. Yazarlık, TV programcılığı, atölye çalışması, tiyatro dışında faaliyetim yoktur. Geçen hafta yapılan gözaltının da rastlantı olduğuna inanmak istiyorum. Medyada arkadaşlara çağrımdır herkes mal varlığını açıklasın."

Ne olmuştu?

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Enver Aysever'in, "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında kurulacak olan "okur yazarlık" atölyesi için yapılan ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.”