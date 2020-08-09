Emin Çapa'dan 'bira' ile ilgili yazı yazan Ertuğrul Özkök'e: Saçını tarıyor...

T24 Haber Merkezi
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında "Bira sohbetinin bir başka ilginç konusu ise biranın erkek mi kadın içkisi mi olduğuydu... Benim için bira tam anlamıyla bir maço erkek içkisi..." düşüncesini dile getirdi. Gazeteci Emin Çapa da T24'ün ilgili haberini alıntılayarak Özkök ile ilgili ‘ Mahalle yanarken’ deyimine atfen "Saçını tarıyor..." ifadesini kullandı.
Özkök ile ilgili ifadesinin ardından bir kullanıcı Çapa'ya "Diğer içkilere göre daha ulaşılabilir olmasından dolayı gelir düzeyi en düşük kesimin tercihidir. Bu grubun içinde maçolarda epey vardır fakat bu durumun müsebbibi bira değildir. Ayrıca bu arkadaştan hükümet eleştirisi beklemekte anlamsızdır" yorumunda bulundu. Çapa ise kullanıcıya şu cevabı verdi;
"Hayata dair bir duruş lazım hepimize"
"Hükümet eleştirisi değil sorun. Ayrıca arada hepimiz kaçamak yapıyoruz. Ben de bahçe ve kedilerimle nefes alıyorum. Ama hayata dair bir duruş lazım hepimize."
Başka bir kullanıcı da Çapa'nın Özkök hakkındaki 'saçını tarıyor...' ifadesi için "Hayatlarımız yeterince gergin, gelecek konusunda hepimiz kaygılıyız. Bırakın nefes alsın insanlar, ne isterse onu konuşsun, yazdın. Bu toplumun tüm kesimleri başkalarını yargılamaktan haz alıyor." yorumunu yaptı. Çapa bu yoruma "Aslında ben tam olarak sizin söylediğinizi destekliyorum" derken şöyle devam etti:
"Mesela ben de bahçe ve kedilerimle nefes alıyorum. Ama hayata dair bir duruş lazım. En güçlü dönemlerinden birinde genel yayın yönetmeni olmuş, önemli bir gazeteci sayılan birinden bahsediyoruz. Sıradan biri değil"