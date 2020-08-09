Emin Çapa'dan 'bira' ile ilgili yazı yazan Ertuğrul Özkök'e: Saçını tarıyor...

T24 Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında "Bira sohbetinin bir başka ilginç konusu ise biranın erkek mi kadın içkisi mi olduğuydu... Benim için bira tam anlamıyla bir maço erkek içkisi..." düşüncesini dile getirdi. Gazeteci Emin Çapa da T24'ün ilgili haberini alıntılayarak Özkök ile ilgili ‘ Mahalle yanarken’ deyimine atfen "Saçını tarıyor..." ifadesini kullandı.

Özkök ile ilgili ifadesinin ardından bir kullanıcı Çapa'ya "Diğer içkilere göre daha ulaşılabilir olmasından dolayı gelir düzeyi en düşük kesimin tercihidir. Bu grubun içinde maçolarda epey vardır fakat bu durumun müsebbibi bira değildir. Ayrıca bu arkadaştan hükümet eleştirisi beklemekte anlamsızdır" yorumunda bulundu. Çapa ise kullanıcıya şu cevabı verdi;

"H ayata dair bir duruş lazım hepimize"