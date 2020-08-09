Ertuğrul Özkök: Benim için bira tam anlamıyla bir maço erkek içkisi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Bira sohbetinin bir başka ilginç konusu ise biranın erkek mi kadın içkisi mi olduğuydu... Benim için bira tam anlamıyla bir maço erkek içkisi..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ben bunu söylerken Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, 'Ama unutmayın ki Sümerlerin bir bira tanrısı değil, bira tanrıçası vardı ve adı Ninkasi’ydi' dedi. Dahası var... Biraya bugünkü tadını veren ve ömrünü uzatan “şerbetçiotu”nu katmayı ilk bir kadın akıl etmiş. Sümerlerde bütün bira üreticileri kadınmış. Ve bugün Efes biralarının üretimindeki 29 bira ustasının 6’sı kadınmış. Ayrıca bu kadınlardan biri bira gelişimini destekleyen uluslararası bir topluluk olan Pink Boots Society üyesiymiş.

Ayrıca 3 kadın şerbetçiotu üreticisi ile çalışıyorlarmış.." ifadesini kullandı.

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