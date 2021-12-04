Gazeteci Deniz Zeyrek: İmamoğlu'nun, "Benim adayım Kılıçdaroğlu" deme ihtimali yüksek

Gazeteci Deniz Zeyrek, 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olma konusunda adı geçen isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki günlerde "Benim adayım Kılıçdaroğlu" diye açıklama yapabileceğini beklediğini söyledi.

FOX TV'deki "Orta Sayfa" programında konuşan Zeyrek, "Ben önümüzdeki günlerde, Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur' deme ihtimalinin yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bazı bilgilerden yola çıkarak bu düşünceye sahibim. Son görüşmelerden vs. oradan aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum" dedi.

CHP'nin 2023 sonrasına hazırlandığını söyleyen Zeyrek, "Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa da olmasa da CHP Genel Başkanlık koltuğu boşalacak. Seçime girip kaybederse de boşalacak. CHP'nin yeni yönetim kadroları şimdiden parti içinde konuşuluyordur. Herkes koltuk için kendi grubunu, hazırlığını yapıyor. Bunlar çok sıcak gündemler değil ama. Ekrem İmamoğlu bence iyi bir politikacı, havayı koklayabilen, tavır alabilen, pozisyon alabilen bir siyasetçi. Gidişatı okuyabiliyor, Kemal Kılıçdaroğlu isterse ve seçilme ihtimali varsa onun adaylık sürecinin önüne hiçbir şekilde geçemeyeceğinin farkında" ifadesini kullandı.