Gazeteci çevirmen Tolu’nun da aralarında olduğu 6 kişi için tahliye kararı

Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı, Almanya vatandaşı gazeteci çevirmen Meşale Tolu’nun da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 18 kişinin "terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada tutuklu tanıkların tümü tahliye edildi.

Evrensel gazetesinden Cansu Pişkin’in haberine göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Tolu ile birlikte yargılanan 16 sanık hazır bulundu. Alman vatandaşı Tolu’nun duruşmasını aralarında Türkiye'deki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da bulunduğu Alman yetkililer, Alman gazeteci Günter Wallraff ve Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de izledi.

Tolu: Gazeteci olduğum için meslek üzerinde baskı kurulması için tutuklandım

6’sı tutuklu 18 kişinin yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, tutukta geçen süre ve suç vasfının değişmesine binaen tüm tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan Tolu, tahliye kararırının kamu vicdanını rahatlatacağını belirterek, “Gazeteci olduğum için meslek üzerinde baskı kurulması için tutuklandım. Basın üzerindeki baskı arttı bu süreçte. Yargının adil davranarak kamu vicdanını rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Tolu’nun avukatı Keleş Öztürk, iddianamede ETHA sitesindeki cenaze törenine ilişkin haberin MLKP’nin çağrısıyla yapıldığının iddia edildiğini söyleyerek, “Bu dosyada ETHA ile MLKP arasında organik bir bağ olduğuna dair herhangi bir delil ya da dayanak yok. Cenaze töreni üzerinden yapılan açıklamayla 'ETHA, MLKP’nin uzantısı demek doğru değil' diye konuştu. Öztürk, Tolu’nun beraatini talep etti.

Karar için ara veren mahkeme Birol Kurt, Deniz Havuç, Emre Altunkaya, Fırat Çağla, Meşale Tolu Çorlu ve Serkan Okatan’ın tahliyesine karar verdi.

Nisan ayı sonunda evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan Tolu, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 Mayıs'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyelerinin cenaze ve anmalarına katıldığı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmakla” suçlanan Tolu'nun 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava kapsamında Tolu ile birlikte 6’sı tutuklu 18 kişi yargılanıyor.