ETHA çevirmeni Meşale Tolu: Oğluma silah doğrultuldu

Almanya vatandaşı, Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Meşale Tolu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi, “örgüt üyeliği” ve 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla dün (12 Ekim 2017) yargıç karşısına çıktı. Tahliye talebi reddedilen Tolu, tutuklanmalarının muhaliflere gözdağı olduğunu belirterek, "Evim basıldı, 2.5 yaşındaki oğluma silah doğrultuldu" dedi.

Mahkemeye, sorgu hakimi olarak tutuklama kararı veren üye Mustafa Çakar başkanlık yaptı. Avukatlar, ‘soruşturma aşamasında bulunan hakim, kovuşturma aşamasında bulunamaz’ diyerek Çakar’ın davadan çekilmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; mahkeme heyeti ise gerekçe göstermeden avukatların talebini reddetti. Silivri Cezaevi yerleşkesindeki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya HDP Milletvekili Erdal Ataş, Almanya Sol Parti Parlementerler Grubu Başkan Yardımcısı Heike Hansel, Alman gazeteciler, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve çok sayıda gazeteci katıldı. Duruşma öncesi basın açıklaması yapmak isteyen Meşale Tolu’nun babası Ali Rıza Tolu’yu jandarma gözaltına almak istedi. Savunmasının başında, MLKP için Gazi Mahallesi’nde faaliyet yürüttüğünü iddia eden gizli tanığın beyanlarını reddeden Tolu, “Gizli tanığın bahsettiği 2014- 2015 yılları arasında çoğunlukla Almanya’daydım.

Hamilelik sürecime denk geliyor. Ailem ile birlikte Kartal’da yaşıyorum. Gizli tanık 5 aylık bir çocukla her gün Kartal-Gazi arasında yolu katetmenin zorluğunun farkında değil’’ dedi. Gazi Mahallesi’ne hayatında sadece 4 kez gittiğini belirten Tolu, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı cenaze töreni ve basın açıklamalarının 2017’de suç sayıldığına dikkat çekti. Tolu, ETHA’nın terör örgütünün eylemlerine çağrı yaptığına yönelik suçlamalara ise şu yanıtı verdi: ‘’ETHA sosyalist bir basındır. Objektiflik İlkesine her koşulda bağlıdır. ETHA kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmiştir.’’

Çocuğa da ceza

İddianamede savcının 1 Mayıs’a molotof ve silahla çıkacakları iddiasında bulunduğunu aktaran Meşale Tolu, 1 Mayıs günü gözaltına alınanların aynı gün serbest bırakıldığını, kendilerinin ise 1 Mayıs’a katılmadıkları halde 5 ayı aşkın süredir hapishanede olduğunu söyledi. Eşinin de kendisinden kısa süre önce tutuklandığını belirten Tolu, 5 aydır çocuğu ile birlikte hapiste olduğunu, çocuğunun da cezalandırıldığını aktararak tahliyesini talep etti