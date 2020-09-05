Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk romanı ‘Salıncak’ yayınlandı

Kıbrıslı gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk romanı ‘Salıncak’, Kor Kitap tarafından yayınlandı.

‘Salıncak‘ bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı kırılmaları anlatıyor.



Yayınevi kitabı “Geri dönmeye cesaret ettiğiniz evde başka hayatlar göğe bakıyor olacak ve o bahçede yankılanan sesler sizi rahat bırakmayacak” anonsuyla okurlara sunuyor.

Mutluyakalı, Kıbrıslı Rum kadının hisleri, öfkeleri ve düşleri üzerinden ‘1974 trajedisi’ni kaleme alırken şimdiki zamanın pencerelerinden baktığımız bahçeleri sorguluyor.



Kıbrıs’ın çok dilli sokaklarına ithaf edilen 181 sayfalık kitap, savaşın yıkıntıları üzerinden kovulma, kırgınlık, kızgınlık duyguları ve aşk sarmalındaki Alexia’nın doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği eve ve şehre yaptığı yolculuklar, geri dönüşler, keşifler, tanıklıklar, arayışlarla okuyucuyu sürüklüyor.