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Koronavirüs

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Muhtemelen hafta sonu tam kapanma başlayacak

27 Kasım 2020 15:32

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci aşama olarak hafta sonu tam kapanmanın başlayabileceğini belirtti.

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