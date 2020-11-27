Gazeteci Candaş Tolga Işık: Muhtemelen hafta sonu tam kapanma başlayacak

Geçtiğimiz hafta yeni Koronavirüs kısıtlamaları uygulamaya konmuşken, gazeteci Candaş Tolga Işık, pazartesi günü Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar geleceğini ve ikinci aşamada hafta sonu tam kapanma başlayabileceğini söyledi.

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada hafta sonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak bugün cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "Vatandaşlar hâlâ kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" demişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaşlar hâlâ kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Sigara içiliyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız. "