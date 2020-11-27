Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu'dur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirlerle ilgili sorumluluğun birinci derecede Bilim Kurulu'na ait olduğunu söyleyen Erdoğan, bazı vatandaşlara da tedbirlere uymadıkları nedeniyle sitem etti.

Erdoğan, "Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hâlâ kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediklerini, kapalı mekanlarda sigara içtiklerini görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz” dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, pandemiye ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Yeni tedbirlerle alakalı olarak bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur. Bilim kurulu her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hâlâ kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediklerini, kapalı mekanlarda sigara içtiklerini görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz."

Erdoğan, "Sağlık bakanlığımızın kararlı bir tutumu bütün sağlıkçılarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatın artması bu süreçteki en önemli , tabi üzüntü duyduğumuz bir tablodur" diye konuştu.

Erdoğan'dan aşı açıklaması

Erdoğan aşıyla ilgili de, "Nisan ayı falan bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar bize yine bu çalışmaları yürüten firmaların, başta TÜBİTAK olmak üzere olmak üzere verdikleri raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan ayının olabileceğini söylüyorlar. Aşı ithalatında yaptığımız görüşmelerimiz var. Bunlar devam ediyor ve peyder pey de şuanda oralardan en azından gönderilen aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Bir an önce neticelerini, yan etkilerini görmek için de çalışmalarımız devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Varlık Fonu açıklaması: Katar emirinin Türkiye'ye ziyareti atılan bu adımlardan bir tanesi

Erdoğan sözlerinin devamında, "Biliyorsunuz Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyodlarla aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, yani bizim Varlık Fonu'nunu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar emirinin Türkiye'ye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler işte dün attığımız imzalar. Bu imzalarda biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarında tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hizmetlerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımalar var" diye konuştu.

Kanal İstanbul açıklaması: Projenin mimari ve teknik boyutu hazırdır

Kanal İstanbul'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim çılgın projem dediğim, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun talepler artıyor. Yerli ve küresel. Dikkat ederseniz şu an itibariyle yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı-üst yapı olarak devam ediyor. Ama bunların içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul'dur. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz Çevre ve Şehircilik Bakanımızı birleştirerek bu işi beraber yürüteceksiniz dedim. Birlikte bu proje yürütülüyor. Bu adımı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'u çok daha farklı bir görünüme ve Türkiye uluslararası anlamda çok daha farklı bir güce ulaşacaktır."