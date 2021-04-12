Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kabine toplantısında 16 Nisan'dan bayrama kadar sürecek tam kapanma önerisi gündeme gelecekmiş

Gazeteci Candaş Tolga Işık, hükûmete yakın bir kaynağın kendisini aradığını belirterek, bu haftaki kabine toplantısında 16 Nisan'dan bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin gündeme geleceğini yazdı.

Işık Twitter hesabından "Ramazanda tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor.' Yukarıdaki tweet üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti." paylaşımını yaptı.