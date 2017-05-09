Gazeteci Canan Coşkun'a "Soğandan da MİT çıktı" haberi için 10 ay hapis verildi, ceza ertelendi

IŞİD’e soğan kamuflajıyla patlayıcı taşınmasıyla ilgili iddianameyi "Soğan’dan da MİT çıktı" haberleştirdiği için yargılanan gazeteci Canan Coşkun'a 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un Şanlıurfa Başsavcılığı’nın IŞİD’e soğan kamuflajıyla patlayıcı taşınması ile ilgili iddianamesini "Soğan’dan da MİT çıktı" başlığıyla haberleştirdiği gerekçesiyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Coşkun’un avukatı Abbas Yalçın duruşmada esas hakkında yaptığı savunmasında yargılamaya konu haberin suç teşkil etmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Dava dosyasına sunulan dilekçe esas alınarak bu haber yapıldı. Savcı ‘FETÖ’ üyesi olduğu için yargılanmasına rağmen görevine halen devam ediyor. 12 satırlık bir iddianame hazırlamış ve sadece başlığa bakarak haberin içeriğine bakmaksızın soğan ve MİT’in yan yana gelmesini hakaret unsuru saydı. Haber verme sınırlarının aşıldığına dair tek bir iddia da yok haberde. Bu haber dava dosyasında yer alan dilekçeden yapılmış sıradan bir adli haberdir. Her gazeteci görevi gereği bunu yapmalıdır. Kamunun bilmesinde yarar olan bir husus haberleştirilmiş. Müvekkilim de görevini yapmıştır. Beraatini talep ediyorum."

Çoşkun’un avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Coşkun’a "Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması ile 10 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.