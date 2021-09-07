Gazeteci Çağlar Cilara: Flash TV tüm platformlarda yer alacak

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve YouTube kanalında yaptığı röportajlar ve yayınlarla dikkat çeken gazeteci Çağlar Cilara, yeni yayın döneminde Flash TV'de olacağını duyurdu.



Cilara, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Televizyona geri dönüyorum… Yeni yayın döneminde hafta içi her gün Flash TV’de olacağım. Hakan Aygün yönetimindeki yeni dönemde bambaşka sürpriz isimler de kadroda olacak. Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak. Güçlü bir hazırlık var. Az kaldı"