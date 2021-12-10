Gazeteci Beyza Kural'a şiddet uygulayan polis yine duruşmaya katılmadı, hakkında yakalama kararı çıkartılmadı

Gazeteci Beyza Kural’a “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diyerek şiddet uygulayan üç güvenlik şube polisine açılan davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılacak olan sanık polis N.D. bu duruşmaya da katılmadı.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre, duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet raportörü Erol Önderoğlu ve çok sayıda gazeteci de izledi. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”nden yargılanan polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. duruşmaya katılmazken Beyza Kural ve avukatı Meriç Eyüboğlu duruşmada hazır bulundu.

Bu duruşmada Diyarbakır’daki polis memuru N.D.’nin savunmasının alınması bekleniyordu. Ancak Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılacak olan sanık polis N.D. mahkemeye gitmedi. Bunun üzerine devam eden duruşmada Kural’ın avukatı Meriç Eyüboğlu, savunması henüz alınamayan N.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Eyüboğlu “Geliyoruz gidiyoruz sanık polisin ifadesi hala alınamadı. Üçüncü duruşmada sanığın ifadesi hala yok. Yakalama kararı vermek için ne bekliyorsunuz anlamadık. Yakalama kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık polislerin avukatı Abdulkadir Cerrah ise mahkeme celbinin N.D.’nin eski adrese tebliğ edildiğini söyledi ve sanık polisin gelecek duruşmaya hazır edeceklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Avukat Veysel Ok müdahil olma talebinde bulundu. Ok “Beyza Kural’ın üyesi olduğu MLSA derneği adına katılma talebinde bulunuyorum. Üyemize yapılan saldırı derneğimize yapılmış gibidir. Tüzel kişilerin de katılma hakkı bulunmaktadır. Katılma talebimizin kabulünü istiyoruz” dedi.

Mütalaa veren savcı MLSA’nın katılma talebinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme derneğin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Sanık polis N.D.’nin yakalanma talebine karşılık bir hüküm kurmadı ve N.D.’nin bir sonraki celse hazır edilmesi için yeniden talimat yazılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 11 Mart 2022 saat 10.30’da görülecek.