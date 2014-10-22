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Yaşam
Deutsche Welle

Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci hayatını kaybetti

ABD'li gazeteci Ben Bradlee, 93 yaşında hayatını kaybetti.

22 Ekim 2014 13:02


1921'de Boston'da doğan Ben Bradlee, Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. Gazeteciliğe "Washington Post" ve "Newsweek"te muhabir olarak başladı.

1968 – 1991 yılları arasında "Washington Post"un genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu görevinden ayrıldıktan sonra da gazeteye başkan vekili olarak hizmet vermeye devam etti.

1974'te ABD Başkanı Richard Nixon’ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalını yayınladı. "Washington Post"a Pulitzer Ödülü kazandıran haber, roman ve filmlere de konu oldu.

Eşi Sally Quinn, geçen ay Bradlee'nin demans hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Watergate skandalı haberini kaleme alan Carl Bernstein ve Bob Woodward isimli muhabirler, Bradlee'nin ölümü üzerine yayınladıkları açıklamada, "Koca bir ordunun cesaretine sahipti" ifadesine yer verdiler.

ABD Başkanı Barack Obama da gazeteciliğe katkısını övdü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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