Gazeteci Behzat Barış yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler'de en uzun süre görev yapan usta gazeteci Behzat Barış, 95 yaşında vefat etti.



Gazeteci Behzat Barış, Birleşmiş Milletler’de (BM), ilk Genel Sekreter Trygve Halvdan Lie hariç bütün Genel Sekreterler döneminde çalışan tek gazeteciydi.

45 yılı New York’ta olmak üzere toplam 57 yıl gazetecilik yapan Behzat Barış, BM’deki en kıdemli gazeteci olarak biliniyor.

1918 İstanbul doğumlu usta gazeteci, Tasvir-i Efkar gazetesinde göreve başladı. 1954 yılında Anadolu Ajansı’nın “Köşk Muhabirliği” görevinde bulunduğu sırada, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı yakından takip etti.

1960’larda ABD’ne giden Behzat Barış, New York Üniversitesi’nde gazetecilik üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

Türk Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1997 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Barış, Galatasaray Lisesi’nin verdiği 50. yıl üyelik beratı ve madalyasına sahipti.

Bir dönem BM Muhabirleri Derneği’nde (UNCA) Başkanlık görevinde bulunan Barış, iyi derecede Rumca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca konuşuyordu.

Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci Behzat Barış, emekli olmadan önce Cumhuriyet Gazetesi’nin BM Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Barış’ın naaşı, İstanbul’daki Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.