Gazeteci Banu Tuna’dan Oksijen yazarı Duman’a: 14 Şubat’ı geçince 8 Mart’ı göreceksin, şaşırma

Gazeteci Banu Tuna, Oksijen gazetesi yazarı Selahattin Duman’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için kaleme aldığı “Hazır ol vaktine erkek milleti, 14 Şubat çekmiş kılıcı geliyor” başlıklı yazısına tepki gösterdi. Tuna, "14 Şubat’ı geçince 8 Mart’ı göreceksin, şaşırma" değerlendirmesini yaptı.

Tuna Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, "Fakat yazının kalanı bırakın cinsiyetçiliği, açıkça kadın düşmanı, ayrımcı, zehirli ifadelerle dolu. 'Kadın kısmı yıllık katliama hazırlanıyor', 'Benim tahminlerime göre her yıl şubat ayında otuz-kırk bin erkek telef oluyor', 'Yiğitlerin boynu kasabın bıçağına uzanacak'… Uzun zamandır böylesini gerçekten okumamıştım. 90’lı yılların maço ve erkek gazetecilik kültürü sayfadan fırlayıp boğazıma yapıştı resmen, oksijensiz kaldım!" düşüncesini dile getirdi.

Tuna, "Bu ülkede yüzlerce kadın erkeklerin elinde can verirken, kadınların 14 Şubat’ta erkek katliamı yaptığına dair mizah yapmayı denemek, kadınlara erkek kasabı demek komiklik değil, densizlik. Üstelik bunu bir de gazeteci olarak, gazete sayfasından yapmak… Bırakın da mizah, ölüm kalım savaşı veren kadınların dayanma gücü olsun. İnsan mesleğine, birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissetmeli." ifadesini kullandı.