-Gazeteci Balkır vefat etti İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Hikmet Saim Balkır (83), vefat etti. TGC'den yapılan açıklamada, ''Çok Değerli meslektaşımız, Basın Şeref Kartı sahibi Hikmet Saim Balkır'ı dün kaybettik. Balkır'ı sevgi ve saygıyla anarken, ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz'' denildi. Açıklamada, Balkır'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Cihangir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. İstanbul'da 1928 yılında doğan Balkır, mesleğe 1946 yılında Vatan Gazetesinde Paris muhabiri olarak başladı. Zafer Gazetesinin Paris muhabirliği, Yeni İstanbul, Tan ve Yeni Gazetede istihbarat şefliği yapan Balkır, Son Havadis ve Milliyet gazetelerinde de çalıştı. ''Sultan Mehmed'', ''Paris Çılgınları'', ''Yugoslavya'da Gördüklerimiz'', ''Karanlığa Açılan Kapı'', ''Aşk Ansiklopedisi'' ve ''Bir Erkek Daha Lazım'' adlı kitapları yayımlanan Balkır, ''Bahriye Üçok Ödülleri'' ve Basın Şeref Kartı sahibiydi.