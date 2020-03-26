Gazeteci Aziz Oruç'un eşi: Başında iki tane kist var, tedavi talebimiz 3 aydır cevaplanmıyor; biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde gözaltına alındıktan sonra 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanarak Patnos Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Aziz Oruç'un eşi Hülya Oruç, "Aziz'in başında iki tane kist var; 2 - 3 aydır baş dönmesi ve denge kaybı yaşıyor. Yaklaşık 3 aydır haklı olarak tedavi talep ediyoruz ancak bu talebimiz hala karşılanmadı" dedi.

T24'e konuşan Hülya Oruç, gazeteci Aziz Oruç'a Ermenistan'da işkence yapıldığını belirterek, "Biz Aziz'in başındaki kistleri tesadüfen öğrendik. Bu kistleri tetikleyen işkence oldu. Özellikle Ermenistan'da gördüğü işkence. Kafasına ciddi darbeler almış. 2 -3 aydır baş dönmesi ve denge kaybı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Doktorların Aziz'in baş ağrılarını migrene bağladıklarını söyleyen Oruç, "Alakası yok, Aziz'in kafasında kistler ağrıya neden oluyor, tedavi olması gerekiyor. Doktorlar gerçekten kontrol etse bunu anlayacaklar zaten" dedi.

"Aziz'le telefonda görüştüm; lağım kokusu, pislik içinde yaşadıklarını söyledi"

Cezaevlerinde Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı paylaşımlarından dolayı kendisine soruşturma açıldığını belirten Oruç, "Haftada iki defa telefon görüşmesi yapıyorum Aziz'le. Görüşmede, bulunduğu cezaevinde herhangi bir Koronavirüs tedbirinin olup olmadığını sordum. O da bırakın tedbirleri, pislik içinde yaşadıklarını söyledi. Dün Diyarbakır'da ifadeye çağrıldım. Biz haklı taleplerimizi dahi dile getiremiyoruz. Vatandaş değeri görmüyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?" dedi.

Oruç, Patnos Cezaevi'nde Koronavirüs salgını döneminde bile kolonya, dezenfektan gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmadığını söyledi. Konuyu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuştuğunu söyleyen Oruç, şöyle devam etti:

"Aziz, Patnos Cezaevi'nde inanılmaz bir lağım kokusunun olduğunu söyledi. Gün içinde mahkumların bu kokudan etkilenerek mide bulantısı yaşadığına da dikkat çekti. Bende konuyu Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuştum. O da Patnos Cezaevinin yıllardır çok sıkıntılı olduğunu söyledi. Aziz, görüşmemizde, "Salgından sonra sadece cezaevinde bir sessizlik var" dedi. Ben en son 4 Mart'ta açık görüşe gittim. Bundan sonra muhtemelen gidemeyeceğim. Zaten Aziz'in de isteği bu yönde."

"İran gibi bir ülke bile insafa gelip tutukluları serbest bıraktı; hani bir umut diyorum belki Aziz'de..."

Koronavirüs nedeniyle tutukluların serbest bırakıldığına dikkat çeken Oruç, "Açıkçası çok umudum yok ama İran gibi bir ülke bile insafa gelip tutukluları serbest bıraktı. Hani bir umut diyorum belki Aziz'de..." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 11 Aralık'ta gözaltına alınan Gazeteci Aziz Oruç 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama kararını veren hâkim, gözaltında bulunan Oruç'un ailesiyle kısa bir süre görüşme izni verdi.