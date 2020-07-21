Gazeteci Aziz Oruç'a tahliye edilmedi; tanıklar, "İfadelerimiz polis yorumu" dedi

Doğubayazıt’ta gözaltına alındıktan sonra 2 kişiyle birlikte tutuklanan gazeteci Aziz Oruç, hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Aziz Oruç’un tutukluluk halinin devamına, diğer 2 tutuklunun ise tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 21 Eylül’e ertelendi. Türkiye’de hakkında açılan davalar nedeniyle Ermenistan’a gitmek isterken yakalandığı İran’da, işkence edildiği iddia edilen daha sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırına terk edilmesiyle 11 Aralık 2019'da gözaltına alınıp, tutuklanan gazeteci Aziz Oruç bugün ilk defa hâkim karşısına çıktı. 2’si tutuklu toplam 5 kişinin yargılandığı dava Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmaya, gazeteci Oruç ile Muhammet İkram Müftüoğlu ve HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek tutuklu bulundukları Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilgi İletişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Gazeteciyim"

Oruç, gazeteci olduğunu belirterek, Türkiye sınırına bırakıldığı sırada yaşadığı korku nedeniyle birçok kişiyi aradığını ve ardından ulaştığı bir kişinin evine gittiğini söyledi.

Kendisine sorulan "Neden kontrol noktasında durmadın" sorusuna ise Oruç, "Psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Üzerimde kimlik yoktu ve elbise yoktu. Örgütsel hiçbir faaliyetim yok. Ben gazeteciyim. Tahliyemi talep ediyorum" yanıtını verdi.

Tanıklar: İfadelerimiz polis yorumu

Savcılık aşamasında açık tanıklık yapan 2 kişi ise, Oruç’un örgütsel bir faaliyetine tanıklık etmediklerini, iddianamede geçen ifadelerin de "Polis yorumu" olduğunu söyledi. Oruç ile birlikte yargılanan diğer sanıklar ise, amaçlarının sadece insani yardım olduğunu kaydetti.

2 tahliye