T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Gazeteci Arzu Yıldız hakkında gözaltı kararı

Yıldız, MİT TIR'larından yargılanan savcıların savunmalarına ilişkin haber yaptığı gerekçesiyle 'annelik hakkından men' edilmişti

18 Temmuz 2016 13:50

Haberdar Genel yayın Yönetmeni Said Sefa, Ankara Temsilcisi Arzu Yıldız için gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

Bir süre önce MİT TIR'larından yargılanan savcıların savunmalarına ilişkin haber yaptığı gerekçesiyle 'annelik hakkından men' edilen ilk gazeteci olan Haberdar Ankara Temsilcisi Arzu Yıldız için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararını Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa Twitter'dan duyurdu. Ayrıca haberdar.com.tr. haber sitesi, TİB'in 17 Temmuz 2016 tarihli kararıyla tedbiren Türkiye'de erişime engellendi.

Said Sefa'nın tweeti şöyle:

ETİKETLER

gazeteci Arzu Yıldızgözaltı kararıHaberdar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24