Gazeteci Arzu Yıldız hakkında gözaltı kararı

Haberdar Genel yayın Yönetmeni Said Sefa, Ankara Temsilcisi Arzu Yıldız için gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

Bir süre önce MİT TIR'larından yargılanan savcıların savunmalarına ilişkin haber yaptığı gerekçesiyle 'annelik hakkından men' edilen ilk gazeteci olan Haberdar Ankara Temsilcisi Arzu Yıldız için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararını Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa Twitter'dan duyurdu. Ayrıca haberdar.com.tr. haber sitesi, TİB'in 17 Temmuz 2016 tarihli kararıyla tedbiren Türkiye'de erişime engellendi.

Said Sefa'nın tweeti şöyle: