Gazeteci Alptekin Dursunoğlu hakkında tahliye kararı

Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu hakkında tahliye kararı verildi. "Suçu ve suçluyu övme" suçundan Dursunoğlu’na 50 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 1000 TL adli para cezasına çevirdi.

İdlib’le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Alptekin Dursunoğlu'nun ilk duruşması bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dursunoğlu, savunmasında, yargılamaya konu olan sosyal medya paylaşımlarının suç kastı taşımadığını belirterek, haber aktarmak maksadıyla paylaşım yaptığını anlattı.

Dursunoğlu'nun avukatı Gürkan Biçen de iddialar hakkında somut deliller ortaya koyulamadığını kaydetti.

Kararını açıklayan mahekeme, “Suçu ve suçluyu övme” suçundan Dursunoğlu’na 50 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 1000 TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, hükümle birlikte Dursunoğlu’nun tahliyesine karar verdi.