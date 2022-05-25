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Medya

Gazeteci Ali Ekber Ertürk, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

25 Mayıs 2022 16:20

Ankara'da, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci Ali Ekber Ertürk (54), memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde toprağa verildi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci Ali Ekber Ertürk, 23 Mayıs'ta Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Ertürk için çalıştığı gazetede ve Tuzluçayır Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne getirildi. Burada köyün cemevinde de tören düzenlendi. Cenazeye Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Ertürk'ün yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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