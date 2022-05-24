Gazeteci Ali Ekber Ertürk’e veda: Alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir kanser ile mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk, 54 yaşında dün yaşamını yitirdi. Ertürk için, çalıştığı Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu'nun önünde tören düzenlendi.

Gazeteci, yazar Emin Çölaşan, "Bundan bir süre önce mesaj atıyor Ali Ekber. Mesajında da aynen şunu söylüyor: 'Bana bir şey olursa ve gazetede tören düzenlerseler Emin Çölaşan ağabeyim başımda konuşsun'. Bunu Ali Ekber'in bir vasiyeti olarak gördüm. Ne yazık ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ertürk'ü, "Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, adalet peşinde koşan değerli bir gazeteciydi" sözleriyle uğurladı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Parlamento Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın başkan ve üyeleri, çok sayıda milletvekili, siyasetçi ve gazeteci katıldı.

Ali Ekber Ertürk'ün eşi Hanife Ertürk, çocukları; 7 yaşındaki Aren ve 8 yaşındaki Hezal ile taziyeleri kabul etti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara Bürosu'nun önünde düzenlenen törende, "Bu binaya daha yeni taşınmıştık. 2015 yılının başındaydı. Telefonuma Ali Ekber bir mesaj attı. 'Ben ne zaman Sözcü'ye başlayacağım, merak ediyorum' dedi. Öylesine atmış. Ben de cevap yazdım; 'Ali Ekber, yarın gel başla.' Ertesi gün geldi ve o günden beri hep beraberiz" diye konuştu.

Öztürk, "Bana deseler ki gazeteye iki kişi lazım. Mutlaka o iki kişiden birisi her zaman Ali Ekber olurdu. Gazeteciliğine de insanlığına da sevgisine de yaşam sevincine de her zaman hayran kaldığım bir meslektaşımdı. Acımız sonsuz" sözleriyle Ertürk'ü son yolculuğuna uğurladı.

"Türkiye’deki gazeteciliğin yüz akı gazetecilerden birisiydi"

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ali Ekber Ertürk’ü “Ali Ekber benim muhabir arkadaşımdı, beraber muhabirlik yaptık. İyi bir gazeteciydi, hırslı bir gazeteciydi, çok sakin aklı başında bir arkadaşımızdı, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Son günlerine kadar muhabirliğe devam etti, öyle bir gazeteciydi” sözleriyle anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 1999 yılından beri Ali Ekber Ertürk’ü tanıdığını belirterek; “Kendisiyle çok önemli çalışmalar yaptık, kamuoyuna bizim düşüncelerimizi ve ilkelerimizi anlatma yönünde katkıları olmuş, benim açımdan çok müstesna bir yeri olan gazetecidir. Genç yaşta kaybetmenin derin ıstırabını yaşıyoruz. Dürüst, namuslu Türkiye’deki gazeteciliğin yüz akı gazetecilerden birisiydi, toprağı bol olsun” dedi.

"Son güne kadar Ali Ekber dimdik durdu"

Ertürk’ün kanser hastalığı tanısını ilk koyan CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Uysal ise şunları söyledi:

“Bugün sevgili Ali Ekber’in hakka yürüdüğü gün, Ali Ekber herkesin dostu ama Divriğili olarak bir milletvekili olarak benim çok çok yakınımdı, sevgili Ali Ekber’in ilk tanısını da ben koymuştum. Ali Ekber bu toplumun çok özel bir basın mensubuydu, Akşam Gazetesi’ndeki sıkıntılı günlerini hatırlıyorum.

O günlerde basın sıkıntılıydı, o sıkıntılardan birisini de Ali Ekber çekti, o üzüntünün de bu hastalıkta süreci hızlandırdığını söylemek istiyorum çünkü stres bu tür hastalıklarda süreci hızlandırır. Son güne kadar Ali Ekber dimdik durdu, toprağı bol olsun.”

Cemevinde yapılan tören sonrası Ertük’ün cenazesi defnedilmek için memleketi Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne gönderildi.

Kılıçdaroğlu: Dik duran, adalet peşinde koşan değerli bir gazeteciydi

Törene katılan ve Ertürk'ün ailesine başsağlığı dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki değerli gazeteci konuştu. (Çölaşan ve Öztürk) Hangi görüşte olursa olsun bu iki değerli gazeteciye vicdanı olan herkes saygı duyar. Ali Ekber ile ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Bu gibi ortamlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, adalet peşinde koşan değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım, arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım. Gazeteciliğin mesaisi yoktur, farklı bir meslektir. Direnen, halkın haklarını savunan gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama dürüst, namuslu gazeteciler, ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, onu sonsuzluğa uğurluyoruz" dedi.

Alkışlarla uğurlandı

Ali Ekber Ertürk’ün naaşı konuşmaların ardından meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına aktarıldı. Ertürk, Sözcü gazetesi önünden meslektaşlarının alkışları ve karanfillerle uğurlandı.

Ertürk, Mamak'taki Tuzluçayır Cemevi’nde bugün düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek. (ANKA)