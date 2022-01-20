Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında yeni dava

Diyarbakır’da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Abdurrahman Gök hakkında, sosyal medyadaki 5 paylaşımı gerekçe gösterilerek “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yeni dava açıldı.

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflayan Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre sosyal medya paylaşımları, haber kaynaklarıyla olan telefon görüşmeleri, yaptığı haberler ve hakkındaki gizli tanık ifadesi gerekçe gösterilerek 20 yıla kadar hapsi istenen Gök, avukatı Resul Tamur ile birlikte duruşmada hazır bulundu. Basın mensuplarının yanı sıra davayı takip etmek üzere çok sayıda polisin adliyeye geldiği görüldü. Mahkeme salonuna girmeyen polisler, duruşma salonunun önünde bekledi.

Davanın 30 Eylül 2021 tarihinde görülen son duruşmasında iddia makamı, iddianamede yer almayan iki ayrı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Gök hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talebinde bulunmuş ve mahkeme tarafından bu talep kabul edilmişti.

Yeni iddianame

Celse arasında dava dosyasına eklenen belgelerin tutanağa geçirilmesiyle başlayan bugünkü yargılamada mahkeme başkanı, Gök hakkında 2018 yılında "örgüt propagandası yapmak"tan Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve beraat ettiği dava dosyasının mevcut dava dosyasına eklendiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı, yapılan suç duyurusu üzerine Gök hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla hazırlanan yeni iddianamenin tensip kararıyla dava dosyası ile birleştirildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı, sonrasında gazeteci Gök'e yargılandığı mevcut dosyayla birleştirilen hakkındaki yeni iddianameye ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu.

“Aslında yeni iddianamenin içeriğini biliyorsunuz"

İddianamenin henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Gök, inceledikten sonra iddianameye dair savunma yapacağını ifade etti. Bu esnada araya giren heyette yer alan üye hakimlerden biri, “Aslında yeni iddianamenin içeriğini biliyorsunuz" diyerek Gök'e bunlara ilişkin savunma yapabileceğini belirtti. Gök, iddianameyi inceledikten sonra savunma yapacağı yönündeki beyanını tekrarladı.

Avukat Resul Tamur ise, yeni iddianameye dair savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

İddia makamı, sunduğu mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Gök ve müdafisine birleşen iddianameye ilişkin savunma yapmaları için bir sonraki duruşmanın 31 Mart tarihinde görülmesine karar verdi.

Tek sayfalık iddianame

Mahkemenin suç duyurusu üzerine Gök hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “örgüt propagandası” suçlamasıyla hazırlanıp yargılandığı dosya ile birleştirilen yeni iddianame tek sayfadan oluştu. İddianame, Gök'ün gazeteci olarak haber takibi amacıyla gittiği Kuzey ve Doğu Suriye'de çektiği ve YPG militanlarının yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından 2017-2019 tarihleri arasında haber verme amacıyla yaptığı 5 ayrı paylaşım suç delili olarak gösterildi.

İddianamede, söz konusu paylaşımlara dair, "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin herkese açık olan Twitter ve Instagram hesaplarından söz konusu suç içerikli olan paylaşımları yaptığı, bu şekilde bu paylaşımların diğer kullanıcıların hesaplarında da göründüğü, böylece şüphelinin eylemini yayma kastı ile gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği, ayrıca 5237 sayılı TCK'nın tanımlar başlıklı 6/1 fıkrasının "g" bendi uyarınca yayın deyiminden elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınların da anlaşılacağının belirtildiği, somut olayda Twitter ve Instagram paylaşımını internet ortamında şüphelinin kendisine ait sayfasında propaganda eylemini gerçekleştirmesi nedeniyle uygulama yapılırken 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesinin 2. cümlesi uyarınca temel cezada yarı oranında artırım yapılmasının gerektiği anlaşılmakta” şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Gök hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.