-Gazeteci Abdülkadir Selvi, AA Haber Akademisine konuk oldu ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, AA Haber Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi. Selvi, AA Haber Akademisinin sosyal etkinlikleri kapsamında akademiye konuk oldu. Abdülkadir Selvi, yaptığı konuşmada, gazeteciliğin sabah güneşin doğuşuyla başlayıp, akşam güneş battığında sona eren bir meslek olmadığını söyledi. Türkiye'de sürekli ''Bir günde birkaç gündem yaşıyoruz'' benzetmesinin yapıldığını belirten Selvi, ''Bu aslında hem gazeteci olarak mesleğimize büyük fırsat sağlıyor hem de bu mesleği Türkiye için gerekli kılıyor'' diye konuştu. Gazeteciliğin sürekli kendini yenileyen, geliştiren bir meslek olduğunu ifade eden Selvi, buna rağmen kuralları ve kendi disiplini bulunduğunu vurguladı. Dünyada bazı mesleklerin önemini kaybettiğini ancak gazeteciliğin bunlar arasında yer almadığını anlatan Selvi, gazeteciliğin, iletişim çağıyla birlikte zirvede kaldığını söyledi. Gazeteciliğin geçirdiği süreçlere değinen Selvi, önceden ''Bir haber 24 saat saklanabilir'' denildiğini, şimdi ise bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Gazeteciliğin değişmeyen evrensel kuralları olduğunu belirten Selvi, ''Bunlardan birincisi, haber neredeyse gazeteci orada değilse, haberi yazdırsa dahi ruhunu veremiyor. Yani mutlaka alanda olmanız gerekiyor. İkincisi ise bu alanda güvenilir kaynaklarınızın olması lazım'' dedi. Haber kaynaklarına güven vermenin ve ilişkileri yönetmenin önemine işaret eden Selvi, ''Gazetecilik saygın bir meslek. Mesela biz bir bakanı takip ederiz ama o bakanın bürokratı değiliz. Biz nereye angaje olursak, orada haberciliğimiz bitiyor demektir. Yani beni kendinden gördükleri an, başka bir ilişki ortaya çıkar'' diye konuştu. Gazete ve televizyonların gündem toplantılarıyla ilgili de bilgi veren Selvi, taze, bilinmeyen, duyulmayanın verilmesi gerektiğini belirtti. İyi manşet atmanın, atlatma haberin çok önemli olduğunu anlatan Selvi, ''Bizim mesleğin gıdası, özel habercilik, atlatma haberciliktir'' dedi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, daha sonra akademi öğrencilerinin gazetecilikle ilgili sorularını yanıtladı.