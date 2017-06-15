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Medya

Gazete Şûjin’a erişim engeli!

Gazete Şûjin, “Medyanın diline çuvaldız niyetine” diyerek yayına başlamıştı

15 Haziran 2017 02:11

“Medyanın diline çuvaldız niyetine” sloganıyla kadın haberciliği yapan Gazete Şûjin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Kürtçe'de “çuvaldız” anlamına gelen ve Kurmancî, Kirmanckî ve Soranice ile Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapan Şûjin’in internet adresi gazetesujin.com bugün itibari ile erişime engellendi.

dihaber'in haberine göre, BTK tarafından yapılan açıklamada, “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 14/06/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-234877 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (gazetesujin.com) hakkında idari tebdir uygulanmaktadır” denildi.

“Medyanın diline çuvaldız niyetine”

Gazete Şûjin “Medyanın diline çuvaldız niyetine” söylemiyle Aralık 2016 tarihinde internet gazetesi olarak yayın hayatına başladı. Gazeteci kadınlar tarafından kurulan Şûjin, editörlerinden gönüllü muhabirlerine kadar kadınlardan oluşuyor. Yaygın medyadaki eril dile karşılık, kadın temsiliyetini ve söylemini görünür kılmayı amaçlıyor. Kürtçenin üç lehçesi Kurmancî, Kirmanckî (Zazaca) ve Soranice ile Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapıyor. Kürtçe’de “çuvaldız” anlamına gelen ve bir kadın icadı olan Şûjin, hem kadını hem de yaşamı ifade ediyor. 

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