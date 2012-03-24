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Yaşam

‘Gazete okumaya bile bu yıl başladım'

Gözde Umay, “TBMM başka hangi adla anılır?” sorusuna “Parlamento” şıkkı yerine “Yüce Divan” yanıtını vermişti

24 Mart 2012 13:01

 

T24 - Bir yarışma programında TBMM’nin diğer adını bilemediği için tartışmalara neden olan üniversite öğrencisi Gözde Umay, gazete okumaya bile bu yıl başladığını belirterek, “Survivor gibi yarışmalar bana daha uygun” dedi.
 
“Kim Milyoner Olmak İster?” isimli yarışma programına katılan Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gözde Umay’ın bir soruya verdiği yanlış yanıt özellikle internette tartışmalara yol açtı.

Gözde Umay, “TBMM başka hangi adla anılır?” sorusuna “Parlamento” şıkkı yerine “Yüce Divan” yanıtını verdi.

Posta gazetesine konuşan Gözde Umay, olayın ardından okula gitmediğini söyledi.

Umay, şöyle konuştu:

“Zaten ders yapılmamış, herkes beni konuşmuş. ‘Ayrılsın, Yeditepe’nin adını lekelemesin’ demişler. Bunu söyleyenler o soruyu bilsinler de göreyim. Hem ben siyasetten nefret ediyorum. Gazete okumaya bile bu yıl başladım. Survivor gibi programlarda çalışmak bana daha uygun.”

 

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Kim Milyoner Olmak İsterKenan IşıkGözde UmayYeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü

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