Gazete Duvar yazarı Talu: Gazetecilik, çamurun içinde boğulmaya direniyor yine de, direnecek de!

Gazete Duvar yazarı Umur Talu, "Gazetecilik' de, insan onuru, hakkaniyet, adalet duygusu ve başka şeyler gibi dumurun, çamurun içinde boğulmaya direniyor yine de. Direnecek de! Zaten belli oldukları halde 'açıklanan Twitter trolleri'nin profillerinde genellikle 'gazeteci' yazıyor. Sanırım gazeteci olduklarından değil; 'tetikçi trollük' ile gazetecilik epeydir birbirine karıştığından." değerlendirmesini yaptı.

Talu, Faruk Bildirici'nin medya ombudsmanlığı çalışmasına yazısında değinerek, "Faruk Bildirici, bu medya-gazetecilik âleminin şahsiyetli, haysiyetli ismi; tüketilmiş ve ne hürriyeti ne milliyeti ne sabahı ne akşamı kalmış medya enkazında yapılamayan “Ombudsman”lığı, doğru dürüst gazetecilik çabası olan alternatif gazetecilik mecralarında yapacak artık. Diyor ki, “Elimizdeki ölçü Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”dir." ifadesini kullandı.