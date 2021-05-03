Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür: Peker-Ağar çatışması, dehşet verici bir ekonomi politik ağın kriminal performansı

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün yayınladığı videoda Mehmet Ağar hakkındaki sözlerini, "Peker-Ağar çatışması, dehşet verici bir ekonomi politik ağın kriminal performansı esasında. Ortada sineklerin etrafına üşüştüğü cazip bir “pamuk şekeri” duruyor oysa" diyerek yorumladı.

Petkim’in 2 milyar 40 milyon dolara Azerbaycan’ın devlet şirketi SOCAR’a satılmasının ardından başlayan olaylara dikkat çeken Özgür, "Basit bir özelleştirme değildi Petkim. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daima karanlık bir yüzü vardır. Mesela; siyaset-devlet-mafya ilişkilerinin sökün ettiği Ömer Lütfi Topal cinayetiyle başlayan Susurluk’a kadar uzanır" ifadelerini kullandı.

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Sanatçısı, sporcusu, gazetecisinin de içinde bulunduğu ve 2007 yılında açılan milyarca dolarlık havuzun olduğunu belirten Özgür, "Gözümüzün önünde ülkeyi de önüne katıp sürükleyen zehirli bir nehir akıyor yıllardır. Peker’in işaret ettiği o nehre dökülen kanalizasyon borularından birisi ancak. Türkiye’den içeri öyle bir Azerbaycan var ki, “İki devlet tek millet” sloganı kültürel, ideolojik, siyasi dayanışmanın ötesinde anlamlara sahip artık. Petrol parasıyla, SİHA’larla, inşaatla ve derin ilişkilerle birbirine iyice yaklaşan; yaklaştıkça birbirine benzeyen; benzedikçe kader birliğine sürüklenen, “iki devlet tek rejim…” sözlerine yer verdi.

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