Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aksay görevden ayrıldı

4 ay önce göreve gelen Aksay, gazete için kaleme aldığı veda yazısında "Gazete Duvar’ın gelişip güçlenmesini, daha kurumsal bir yapı haline gelmesini içtenlikle diliyorum. Eminim eski ve yeni bütün Duvar emekçileri bu yolda ciddi katkılar yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Hakan Aksay Kimdir?

Leningrad Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nden mezun oldu. Moskova’da uzun süre Cumhuriyet ve NTV, kısa sürelerle de diğer gazete ve televizyon kanallarının temsilcisi olarak çalıştı. Rusya ve Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda birçok projede yer aldı. Rus-Türk Araştırmaları Merkezi’nin kurucu başkanıydı. Moskova’da uzun yıllar Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerinin organizatörlüğünü yaptı. Türkçe ve Rusça dört kitap yazdı. 2009 sonunda Türkiye’ye döndü. 11 yıl T24’te köşe yazarı ve programcı olarak çalıştı. Tele1 ve Artı TV’de programlar yaptı.