Gazete Durum’un başına geçen Mustafa Balbay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Dijital gazete Gazete Durum'un Yayın Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Mustafa Balbay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Balbay, Cumhuriyet'teki köşesinde yazılarını yayımlamaya devam edecek.

Gazete Durum’un Başyazı bölümünde “Değişimin yönü…” başlıklı yazıda, “Bu Yayın Kurulu’nun bir başkana gereksinimi yok. Ancak eşgüdümün sağlanması için böyle bir mekanizma şart. Bu sorumluluğu Mustafa Balbay üstlenecek. Mesleğini hiçbir koşulda bırakmamış, 42 yıllık gazeteci Balbay, Yayın Kurulu Başkanlığı’nı, Ankara’dan yönetilen daha güzel bir Türkiye mücadelesi olarak değerlendiriyor.” denildi.

T24'e konuşan Balbay, "Şu anda Cumhuriyet'in yazarıyım. Yazılar devam edecek. Vakıf yönetim kurulu üyeliğinden ise ayrıldım. Burada bir yayın kurulu oluşturduk. Mustafa Balbay başkanlığında, Üstün Dökmen, Bülent Çaplı, Nur Batur, Yusuf Kanlı ve İlber Ortaylı. Birinci adım Gazete Durum olmak üzere yeni bir medyanın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Medya Koridoru'nda yer alan bilgilere göre, eski CHP'li Av. Ömer Lütfi Avşar'ın sahibi olduğu AZE Medya A.Ş. çatısı altında bulunan Gazete Durum,dijital olarak yayın yapacak. Dijital gazeteye ek olarak ayrıca aynı ismi taşıyan YouTube kanalı da yakın bir tarihte yayına başlamaya hazırlanıyor.

AZE Medya Çatısı altında aynı zamanda AZE Haber Ajansı, YaDe Yayınları ile kuruluş aşamasında olan AZE Bilgi Vakfı ve AZEV Eğitim Akademisi de bulunuyor.