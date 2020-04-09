GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan: Doğalgazda kıyasen fatura, istisnai durumlarda düzenlenecek

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin karantina bölgeleri veya sosyal izolasyonun sağlanamayacağı bazı istisnai durumlarda geçerli olacağını belirterek, "Bunun dışındaki abonelerin sayaç okuma ve faturalandırma süreçlerinde bir değişiklik olmayacak" ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan kıyasen fatura düzenlemesinin doğal gazda nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hayata geçirilen kıyasen fatura düzenlemesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla mevzuatta tanımlandığını ve abonelerin aleyhine bir sonuç içermediğini belirten Arslan, "Kıyasen fatura düzenlemesi, karantina uygulanan bölgeler, idari olarak okuma yapılmaması kararı alınmış veya hijyen açısından sorunlu binalar ile sosyal izolasyonun sağlanamayacağı az sayıdaki istisnai durumlarda geçerli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bunun dışındaki binalarda abonelerin sayaç okumalarında ve faturalama süreçlerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti. doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından normal sayaç okuma sürecine devam edildiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan karantina uygulaması da dahil herhangi bir sebepten okunamayan bir sayaç varsa abonelerimiz kendi sayacındaki endeksin fotoğrafını çekip dağıtım şirketine online veya çağrı merkezi aracılığıyla ileterek tüketim miktarına göre faturasının oluşturulmasını sağlayabilmektedir. Normal sayaç okumalarının yapılamadığı durumlarda ise son 2 yılın aynı ayına ait tüketimlerin ortalaması dikkate alınarak bir tahminleme yapılacak. Sayaç okuma imkanının yeniden oluştuğu zaman sayaçtan ölçülen gerçek tüketim üzerinden geçmişe dönük olarak mahsuplaşma yapılacak."

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