Doğalgaz ve elektrik sayaçlarında 3 ay süreyle okuma yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı.

Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

"Vatandaşımızın aleyhine bir uygulamaya izin verilmeyecek"

Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izin vermesi de mümkün değildir.

Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir."

Sistem nasıl işleyecek?

Sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin bir örnek nisan ayı faturası üzerinden anlatıldı. Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.

Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre uygulama konusunda EPDK’nın karar almasından sonra uygulama hayata geçirilecek.