Gazapizm: Gecekonduda müzik yapmayla başlayan hikaye İstanbul'un en prestijli yerine, Harbiye'ye geldi

Gazapizm olarak bilinen rap müzisyeni Anıl Acar'ın, 2020 yılında çıkardığı Hiza albümünden "Yol" şarkına klip çekildi. Cenan Çelik yönetmenliğinde çekilen klip, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk rap konseri olan, Gazapizm'in 2 Eylül'de Harbiye'de verdiği konserin kamera arkası görüntülerinden oluşuyor.

Harbiye’de verilen ilk rap konserinden kesitler taşıyan klip, İlkay Akkaya'nın "Yollar" şarkısı ile başlıyor. Ardından Gazapizm olarak bilinen Anıl Acar'ın "Biz çocukken bir gecekonduda müzik, rap yapmaya başladık. Liseden mikrofon çalarak rap yapmaya başladığımız hikâye bugün kaldırımlardan düğün salonlarına, düğün salonlarından barlara, ufak kafelere derken bugün İstanbul'un en ortasına, en prestijli yerine, Harbiye'ye geldi. Hiç kimsenin geriye dönük şüphesi olmasın çünkü en kötü günde bile onurlu, gururlu kalmayı başardık" diyerek yaptığı kulis konuşması ile devam ediyor.

Parçanın altyapısını Okan Çam üstlenirken, Mix & Mastering işlerini Okan Çam & Barış Büyük ikilisi yaptı. Parçada trompette Fırat Akcan, perdesiz gitarda ise Ateş Berker Öngören yer alıyor.