Gaz bombası tavukları da etkiledi!

Sivas’ta jandarmanın süresi geçen gaz bombalarını imha etmesi nedeni ile köylülerin etkilendiği Çöken Köylü’nde olay sonrası bazı tavukların misket büyüklüğünde yumurtlamaya başladığı belirtildi. Öte yandan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin dün yaptığı açıklamada, ''Kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıyoruz'' demişti.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Birliği’nde 5 gün önce süresi geçen gaz bombalarının imhası sırasında yükselen gaz bulutu, 1 kilometre uzaktaki Çöken Köyü’nde oturanları etkilerken, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan sonra köydeki bazı tavukların daha önceki normal yumurtalardan farklı olarak, daha küçük ve misket büyüklüğünde yumurtladığı görüldü. Çöken Köyü sakinlerinden Emine Kodaz’a ait tavuklardan biri de misket büyüklüğünde yumurtlamaya başladı. Uzun süreden bu yana hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir şeyle ilk karşılaştığını belirten Kodaz, şöyle dedi:

"Gelinim yumurtaları almak için kümese gitmişti. Daha sonra yanıma gelerek tavuğun yumurtasını gösterdi. Baktığımız zaman küçük yumurtaları gördük. Daha önce yumurtaları normaldi. Son dönemde küçük yumurtlamaya başladı. Kendimi bildim bileli bu işler ile uğraşıyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm."

Kodaz, küçük yumurtaları çocukların çok sevdiğini, bunları hatıra olarak saklayacağını söyledi. Kentte görev yapan veteriner hekim Canan Caner, bu tür durumların az da olsa görüldüğünü anlatırken, "Tavukların küçük yumurtlamasının çeşitli nedenleri olabilir. Tavukların yeteri kadar güneş ışığı almadığı, yeterli kalsiyum almadığı zamanlarda ve strese bağlı olarak bu tür durumlar görülebilir" diye konuştu.