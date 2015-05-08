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Yaşam

Gayrimüslimlere 'kafir' diyen Pegasus bulmacası toplatılıyor

Pegasus Havayolları'nın uçaklarda ücretsiz dağıttığı derginin bulmacasında 'gayrimüslimlere verilen ad' sorusuna 'kafir' yanıtı verilmişti

08 Mayıs 2015 22:00

Pegasus Hava Yolları adına Doğan Burda Yayıncılık tarafından hazırlanıp yayınlanan ve "gayrimüslimlere verilen ad" sorusuna "kafir" yanıtını bulunduğu bulmacayı içerek Pegasus Magazine Dergisi'nin Mayıs sayısının gelen tepkiler nedeniyle toplatılacağı açıklandı.

Bianet’te yer alan habere göre, Pegasus Hava Yolları ve Doğan Burda Yayıncılık adına bugün yapılan açıklamada “kullanımı yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek bir soru-cevap yer aldığı” belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Bulmacada, şahıs ve toplulukları rencide etme amaçlı bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, Pegasus Hava Yolları ve Doğan Burda Yayıncılık olarak konu ile ilgili yaşanan bu karışıklıktan dolayı üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz. Yaşanan bu olaydan dolayı bulmacayı içeren dergiler uçaklarımızdan toplatılmaktadır.” 

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