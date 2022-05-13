Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı edinmenin sınırı artırıldı
Ayrıca, 500 bin doların 3 yıl boyunca yatırım fonunda tutulması halinde de vatandaşlık hakkı tanınacak
13 Mayıs 2022 00:44
Gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığında sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alınması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanılabilecek. En az 500 bin dolar katkı payı ile emeklilik sistemine katılanlar da Türk vatandaşlığı alabilecek.
Yönetmelikte söz konusu maddenin 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.