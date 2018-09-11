Gaye Aksu'dan yeni tekli: Ayda Hüzün

İSTANBUL, (DHA) - MÜZİK yolculuğunda halk müziği ve fantezi müziğini tercih eden Gaye Aksu, \'Ayda Hüzün\' adlı yeni teklisini 17 Eylül\'de dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

“HALK MÜZİĞİ GERİCİ BİR MÜZİK DEĞİLDİR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR”

Halk müziğine de en az diğer müzikler kadar rağbet olmasının gerektiğini dile getiren sanatçı Aksu, \'\'Halk müziği gerici bir müzik gibi algı yaratılıyor, aksine bu bizim kültürümüzdür, değerimizdir. En az pop müzik kadar halk müziği konserlerine de talep olmalı. Kimse halk müziği okumak istemediği için doğal olarak talep de az oluyor. Tüm bu dengeleri değiştireceğim. Her tarzı okuyabilen seslerdenim ve tek servetim güçlü sesim\'\' dedi.

Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ\'un yaptığı Aksu’nun yeni klibi ‘Ayda Hüzün’, 17 Eylül\'de yayınlanacak.

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