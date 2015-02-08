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Kültür-Sanat

Gauguin'in 'İki Tahitili Kadın'ı 300 milyon dolara satıldı

Gauguin'in Tahitili iki kadını resmettiği 'Nafea Faa Ipoipo (Ne Zaman Evleneceksin)' adlı eseri, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan tablo oldu

08 Şubat 2015 12:40

Fransız ressam Paul Gauguin'in Tahitili iki kadını resmettiği eseri, 300 milyon dolara alıcı bularak şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan tablo oldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, İsviçreli koleksiyoner Rudolf Staechelin'ın sahibi olduğu 1892 tarihli tablo, özel satışta adının açıklanmasını istenmeyen bir kolleksiyoncu tarafından 300 milyon dolara alındı.

Gauguin'in Tahitili iki kadını resmettiği ''Nafea Faa Ipoipo (Ne Zaman Evleneceksin)'' adlı eseri, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan tablo oldu. Satışın nerede gerçekleştiği bilinmiyor.

İsviçre'nin Basel kentindeki Kunstmuseum'da sergilenen eserin, Katar'daki bir müze tarafından alındığı iddia edildi.

En pahalı sanat eseri rekoru, 259 milyon dolar ile Fransız Ressam Paul Cezanne'ın ''İskambil Oynayanlar'' tablosuna aitti.

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