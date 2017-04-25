Gaudi'nin ilk mimari çalışması Casa Vicens müze oluyor!

Barselona’ya kimliğini veren mimar Antoni Gaudí’nin erken dönem eserlerinden Casa Vicens bu sonbaharda müze olarak hizmete açılıyor.

Sanat Atak’ta yer alan habere göre, Katalan mimarın ilk eseri olan Casa Vicens 130 yıl sonra uzun süren bir restorasyonun ardından nihayet ziyarete açılıyor. Tabii Gaudí’nin Bitmeyen Kilisesi’nin (Sagrada Familia) yapımı bile 130 yılı aşmışken 3 yıllık bir restorasyon Barselona’yı bilenler için o kadar şaşırtıcı değil.

Casa Vicens’in internet sitesindeki bilgilere göre, Casa Vicens’in tasarımını yaptığında Gaudí henüz 31 yaşındaydı. Tüccar Manel Vicens i Montaner için yazlık evi konseptiyle tasarlanan evin yapımı 1883’ten 1885’e kadar sürdü. Bir ailelik ev mimarın arkadaşı Joan Baptista Serra de Martínez tarafından daha sonraları büyütülerek üç ailelik bir eve dönüştürüldü.

Açılış sonbaharda

1993’te Barselona şehri tarafından tarihi anıt olarak tescillenen Casa Vicens, 2005’te diğer altı Gaudí eseriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. 2014’te MoraBanc tarafından satın alınan yapı bugünlerde hızla sonbahardaki açılışa yetiştirilmeye çalışıyor.