T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gaudi'nin ilk mimari çalışması Casa Vicens müze oluyor!

Casa Vicens'te üç yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyordu

25 Nisan 2017 01:08

Barselona’ya kimliğini veren mimar Antoni Gaudí’nin erken dönem eserlerinden Casa Vicens bu sonbaharda müze olarak hizmete açılıyor.

Sanat Atak’ta yer alan habere göre, Katalan mimarın ilk eseri olan Casa Vicens 130 yıl sonra uzun süren bir restorasyonun ardından nihayet ziyarete açılıyor. Tabii Gaudí’nin Bitmeyen Kilisesi’nin (Sagrada Familia) yapımı bile 130 yılı aşmışken 3 yıllık bir restorasyon Barselona’yı bilenler için o kadar şaşırtıcı değil.

Casa Vicens’in internet sitesindeki bilgilere göre, Casa Vicens’in tasarımını yaptığında Gaudí henüz 31 yaşındaydı. Tüccar Manel Vicens i Montaner için yazlık evi konseptiyle tasarlanan evin yapımı 1883’ten 1885’e kadar sürdü. Bir ailelik ev mimarın arkadaşı Joan Baptista Serra de Martínez tarafından daha sonraları büyütülerek üç ailelik bir eve dönüştürüldü.

 

Açılış sonbaharda

 

1993’te Barselona şehri tarafından tarihi anıt olarak tescillenen Casa Vicens, 2005’te diğer altı Gaudí eseriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. 2014’te MoraBanc tarafından satın alınan yapı bugünlerde hızla sonbahardaki açılışa yetiştirilmeye çalışıyor.

 

ETİKETLER

Casa Vicensbarcelonagaudimüzeeserleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24