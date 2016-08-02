T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

GATA'da 'FETÖ' operasyonu; 100 kişi için gözaltı kararı

Polisin GATA'da aramaları sürüyor

02 Ağustos 2016 16:01

Ankara GATA'da, aralarında doktorların da olduğu 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda sivil memurların da gözaltına alındığı belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Ankara polisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 'FETÖ' soruşturması kapsamında arama yapıyor.

100 kişi için gözaltı kararı var. Gözaltı kararı verilenler arasında doktorların da olduğu bildiriliyor.

 

Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti

 

'FETÖ'nün gerçekleştirdiği iddia edilen darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile GATA Eğitim Hastanesi, askeri hastaneler ve TSK sağlık hizmet birimleri Sağlık Bakanlığına devredilmişti.

GATA'ya bağlı Tıp Fakültesi ile yüksekokul ve meslek yüksekokulları Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmişti.

 

Canikli 'sağlık raporu' vurgusu yapmıştı

 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'FETÖ'nün kendilerinden olmayan pilotları devre dışı bırakmak için sağlık raporlarını belli merkezlerden yönettiklerini söylemişti.

Canikli, “Türk Hava Kuvvetlerine tamamen kendi adamlarını almışlar... Şimdi onlara geri dönüş imkanı veriyoruz, ama bu sefer sağlık kontrolünü Sağlık Bakanlığımızın doktorlarının olacağı bir heyet yapacak” demişti.

 

ETİKETLER

darbe girişimiGATA

İlgili Haberler

GATA, tercih listesinden çıkarıldı

Karar Hükmünde Kararname ile GATA kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24