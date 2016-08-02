GATA'da 'FETÖ' operasyonu; 100 kişi için gözaltı kararı

Ankara GATA'da, aralarında doktorların da olduğu 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda sivil memurların da gözaltına alındığı belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Ankara polisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 'FETÖ' soruşturması kapsamında arama yapıyor.

100 kişi için gözaltı kararı var. Gözaltı kararı verilenler arasında doktorların da olduğu bildiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti

'FETÖ'nün gerçekleştirdiği iddia edilen darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile GATA Eğitim Hastanesi, askeri hastaneler ve TSK sağlık hizmet birimleri Sağlık Bakanlığına devredilmişti.

GATA'ya bağlı Tıp Fakültesi ile yüksekokul ve meslek yüksekokulları Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmişti.

Canikli 'sağlık raporu' vurgusu yapmıştı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'FETÖ'nün kendilerinden olmayan pilotları devre dışı bırakmak için sağlık raporlarını belli merkezlerden yönettiklerini söylemişti.

Canikli, “Türk Hava Kuvvetlerine tamamen kendi adamlarını almışlar... Şimdi onlara geri dönüş imkanı veriyoruz, ama bu sefer sağlık kontrolünü Sağlık Bakanlığımızın doktorlarının olacağı bir heyet yapacak” demişti.