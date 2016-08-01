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Eğitim

GATA, tercih listesinden çıkarıldı

Karar Hükmünde Kararname ile GATA kapatıldı

01 Ağustos 2016 22:12

Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-4'den Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) çıkartıldığını, adayların tercih işlemi için 1 Ağustos 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almalarını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan duyuruda, "2016-ÖSYS tercih işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihinde başlamış olup 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 2016- ÖSYS tercih süresi uzatılmayacaktır.

2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 28 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. 28 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-4’den Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) çıkartılmıştır.

Adayların tercih işlemi için 1 Ağustos 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Tercihleri arasında GATA’ya yer veren adayların 1 Ağustos 2016 tarihli Kılavuzdaki Tablo-4 bilgileri doğrultusunda tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir" denildi.

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