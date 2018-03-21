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Sağlık

GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık

ANKARA, (DHA)- GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA), CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır

21 Mart 2018 17:57

ANKARA, (DHA)- GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden (GATA), CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir” denildi.
Sağlık Bakanlığı\'na ait ambulans uçakla dün Almanya’dan Ankara’ya getirilerek GATA’da tedavi altına alınan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yapılan GATA’dan gelen açıklama şöyle:
“20.03.2018 tarihinde hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir.
Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır.
Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır.”

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