Gaspçılar, kılıçla dehşet saçtı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir markete gasp amacıyla giren 3 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini kılıçla öldürdü.



Alınan bilgiye göre, E.A. (20), A.Y. (26) ve F.G. (16), sabaha karşı Kuşçuburun Mahallesi'nde Selim Toyran'a ait iş yerine gasp amacıyla girdi. Zanlıların ellerindeki kılıçla tehdit ettiği market sahibi Toyran, pompalı tüfekle ateş etti. Yara almayan zanlılar, tüfeğini aldıkları Toyran'ı kılıçla yaralayarak kaçtı.



Çevredekilerden yardım isteyen Toyran, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinden

de yararlanarak çalışma başlatan Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların evlerine operasyon düzenledi. Üzerlerine kan bulaşmış elbiseleriyle yakalanan zanlılar, yol kenarına attıkları pompalı tüfeğin yerini de gösterdi.



Zanlıların, özellikle varlıklı ailelerin 18 yaşından küçük çocuklarının cep telefonlarını gasbettikleri, ölüm tehdidiyle para aldıkları belirlendi. Bunun üzerine Torbalı Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla, diğer suç örgütü üyeleri E.E. (19) ve A.T.Y. (18) de yakalandı.



Zanlıların, gasp suçundan sabıkalarının bulunduğu belirlendi.



İşlemleri tamamlanan zanlılardan E.A, A.Y. ve F.G. cinayet zanlısı olarak jandarma, E.E. ve A.T.Y. ise gasp zanlısı olarak polis tarafından adliyeye sevk edildi.

