Gaspar Noé yeni filmi Au bord du monde için hazırlanıyor

Arjantin’li Fransız yönetmen Gaspar Noé, yönetmen Dario Argento’nun rol aldığı Au bord du monde filminin hazırlıklarına başladı, film Fransa’nın Ulusal Sinema Merkezi’nden yapım desteği aldı.

FilmLoverss'ın haberine göre, Noé’nin yeni filmi, Fransa Kültür Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sinema Merkezi’nden, yani Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)’den yapım desteği alan sekiz proje arasında yer aldı.

Gaspar Noé’nun yeni filminde usta yönetmen Dario Argento rol alıyor. Noir in Festivali'nde konuşan Argento, Paris'te Noé'nin yeni filminin çekimleriyle meşgul olduğunu belirtmişti. Argento film hakkında detay paylaşmasa da, yaptığı açıklamalar bir film eleştirmenini canlandıracağını düşündürür nitelikte.

Film yapımcısı ve senarist Noé, Enter the Void, Love, Climax gibi filmlerle adından sıkça söz ettirdi. 50 dakikalık orta metrajlısı Lux Æterna ile sinemalara konuk oldu.

Noé, dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan Lux Æterna’dan sonra bir de Saint Laurent markası için Summer of ’21 adını taşıyan bir kısa film yönetti. Noé, son uzun metrajlısı Climax’ten üç yıl sonra yeni bir film için hazırlıklara başladı.