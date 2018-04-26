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Kültür-Sanat

Garou, kariyerinin 20. yılında ilk kez İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KANADALI şarkıcı Garou, kariyerinin 20

26 Nisan 2018 15:08

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KANADALI şarkıcı Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi \"Garou - 20 Years\" kapsamında ilk kez İstanbul\'da konser verecek.

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Garou, 2 Kasım’da Volkswagen Arena\'da müzikseverlerle buluşacak. Şarkıcı, İstanbul konserinde “Belle”, “Gitan”, “Sous le vent”, “Seul”ün da aralarında olduğu hit parçalarını seslendirecek.

QUASIMODO ROLÜYLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

Notre Dame de Paris müzikalinin yazarı, ünlü şair ve yapımcı Luc Plamondon\'un, Montreal\'de bir barda elinde gitarıyla şarkı söyleyen Garou\'ya rastlaması sanatçının bir anda bütün kariyerini değiştirdi. Kendisini kitlelerle buluşturacak Quasimodo rolünü alan sanatçı, muhteşem performansı ve meşhur \'Belle\' yorumu ile dünya çapında üne kavuştu. Garou, Celine Dion ile beraber seslendirdiği  \'Sous le vent\' ​ şarkısını​ da içeren ilk albümü Seul\'ü 2000 yılında yayınladı. Albüm, Fransa\'da sadece 11 haftada 2.5 milyon satışa ulaşarak rekor kırdı. Garou, Seul ve Gitan gibi hit şarkıların da yer aldığı bu albümle Fransa\'nın ve pop müzik sahnesinin gündemine oturdu. Sonraki albüm \'Rhythm and Blues\', çıktıktan bir hafta sonra “Altın Plak” ödülü aldı. Besteci kimliğinin yanında müzisyen kimliğiyle de başarı kazanan Garou, World Music Awards ve Le Félix - Révélation au Québec’in de aralarında yer aldığı onlarca ödülün sahibi oldu.

 

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