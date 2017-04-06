Garo Paylan: Dışişleri Bakanlığı arşivinin bir kısmını çalışanların yok ettiği doğru mu?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Dışişleri Bakanlığı’nın beklenen tarihte açılmayan arşivini Meclis gündemine taşıdı.

Arşivin durumuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönlendirdiği soru önergesinde Paylan, “Arşivin beklenen sürede açılmaması bir yana, arşiv çalışanlarının birçoğunun Fetullahçı yapı mensubu oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıkları, tüm bu süreçte ise arşivin bir bölümünü yok ettikleri gelen duyumlar arasındadır. yrıca, bir süredir çalışmaların yürütülmediği arşiv binasını su bastığı, bu sebepten arşivin ciddi hasar gördüğü yine gelen duyumlar arasındadır” dedi.

Paylan’ın soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arşiv belgelerinin dijitalize edildiği haberleri 2014 yılında basına yansımıştır. Bu çalışma uyarınca 240 bin belgeyi dijital ortama aktaran Dışişleri Bakanlığı’nın, 2015 sonuna kadar 25 milyon belgeyi daha dijital ortama aktararak araştırmacıların kullanımına açmayı planladığı belirtilmiştir.

Üzerinde gizlilik kararı olan dokümanlar Gizliliği Araştırma Komisyonu tarafından değerlendirileceği, değerlendirme sonrasında bazı belgelerin gizliliği kaldırılarak araştırmacıların hizmetine sunulacağı haberlerde yer almaktadır. 17 Ocak 2015’te tarafınızca tanıtımı yapılan arşivi dijitalleştirme projesinin 1 yıl içerisinde sonlanacağını ve araştırmacılara açılacağını beyan etmiştiniz. 1919 yılından 2008 yılına kadar binlerce önemli yazışma bulunan arşiv eski yazı, Fransızca ve İngilizce belgeleri de kapsamakta, bir süre sonra bunların da transkripsiyonlarının ve tercümelerinin yapılması düşünüldüğü belirtilmektedir.

Ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi çok önemli ve eski büyükelçiliklerdeki arşivlerin de zaman içinde dijital ortama aktarılacağı ve bu arşive dahil edileceği dile getirilmekteydi. Fakat arşiv belirtilen zamanda açılmamıştır. Arşiv çalışanlarının birçoğunun Fetullahçı yapı mensubu oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıkları, tüm bu süreçte ise arşivin bir bölümünü yok ettikleri gelen duyumlar arasındadır. Ayrıca, bir süredir çalışmaların yürütülmediği arşiv binasını su bastığı, bu sebepten arşivin ciddi hasar gördüğü yine gelen duyumlar arasındadır.

Bu bağlamda:

Arşivi dijitalleştirme projesi devam etmekte midir? Proje şu an hangi aşamadadır? Dijitalleştirme işleminin ne kadarı tamamlanmıştır?